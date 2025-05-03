Прапорщик Магомедов восстановил работу поврежденной аппаратной связи

Младший сержант Евгений Гусев управлял боевой машиной пехоты (БПМ) и доставлял к линии фронта штурмовую группу, когда в ходе высадки личного состава заметил замаскированную неподалеку огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ в субботу, 3 мая, сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Прицелившись, Гусев открыл огонь по цели из штатного вооружения БМП. Пулеметная точка противника была уничтожена. Успешно завершив высадку личного состава, младший сержант загрузил в транспорт раненых российских военнослужащих и доставил их в полевой госпиталь.

Также в Минобороны РФ отметили самоотверженные действия прапорщика Магомеда Магомедова, который выполнял задачи по обеспечению специальной связью батальонной тактической группы ВС РФ и выдвинулся к специальной аппаратной связи, которая была повреждена в ходе минометного и артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.

Несмотря на угрозу жизни из-за продолжающегося обстрела, Магомедов добрался до места поломки и оперативно восстановил работоспособность аппаратной.

Ранее, 2 мая, в Минобороны РФ сообщали, что младший сержант Александр Васильев командовал экипажем танка в ходе штурма опорных укреплений ВСУ.