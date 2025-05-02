Младший сержант Галин починил поврежденный при обстреле ВСУ ретранслятор
Младший сержант Александр Васильев командовал экипажем танка в ходе штурма опорных укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны РФ в пятницу, 2 мая, сообщило о подвигах российских военнослужащих.
Васильев в ходе боя получил задачу по огневому поражению укрытой в лесополосе живой силы противника. Младший сержант незамедлительно открыл огонь, что позволило уничтожить пулеметную точку, опорный пункт и значительную часть личного состава врага. В результате профессиональных действий Васильева российские штурмовики смогли выбить ВСУ с опорных укреплений и закрепиться на новых рубежах.
Тогда же в Минобороны РФ отметили мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Рафаэля Галина, который обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе Вооруженных сил России (ВС РФ).
Отступающие формирования ВСУ вели минометный обстрел территорий, в результате был поврежден ретранслятор. Понимая необходимость скорейшего восстановления связи между российскими подразделениями, Галин лично выдвинулся к месту повреждения, несмотря на продолжающийся огонь со стороны противника. В результате связь была восстановлена в кратчайшие сроки.
Ранее, 1 мая, Минобороны РФ сообщало, что ефрейтор Алексей Сидоренко нес боевое дежурство в районе одного из освобожденных ВС РФ населенных пунктов в зоне проведения СВО, когда заметил приближающийся к российским позициям вражеский дрон-камикадзе.