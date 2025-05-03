На Западе усомнились в одобрении Трампом новых санкций против РФ
Американские чиновники разработали новый пакет антироссийских санкций для усиления давления на РФ, однако неясно, поддержит ли эту инициативу президент США Дональд Трамп. Об этом 2 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Официальные лица США завершили разработку новых экономических санкций против России, включая меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению <конфликта> с Украиной», — сообщается в публикации.
Уточняется, что в настоящее время Трамп еще не решил, стоит ли ему применять эти санкции.
В число целей для ограничений, согласно источникам, входит российская корпорация «Газпром», а также «крупные предприятия, занимающиеся природными ресурсами и банковским сектором».
Агентство Bloomberg 1 мая сообщило, что 72 из 100 членов cената США поддержали законопроект, в котором предлагается ввести пошлины со ставкой в 500% в отношении товаров из стран, покупающих российские углеводороды, топливо и уран. Кроме того, проект запрещает операции с суверенным долгом РФ (покупку облигаций федзайма).
Госсекретарь США Марко Рубио 27 апреля сообщил, что американская сторона не расширяет санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе для сближения обеих сторон.