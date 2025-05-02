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Принц Гарри прокомментировал свое поражение с суде

Принц Гарри: я раздавлен после поражения в суде
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Фото: Global Look Press/Darryl Dyck
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Принц Гарри прокомментировал свое поражение в суде по делу о снижении уровня государственной охраны его персоны.

«Я раздавлен. Не столько из-за поражения в суде, сколько из-за того, что люди, принимавшие это решение, считают, что это нормально. Это победа для них? Является ли это победой, что я не получаю защиты, которую я должен получить из-за угроз, рисков и последствий?» — сказал он в эфире телеканала BBC, запись которого 2 мая была опубликована на видеохостинге YouTube.

По словам принца, он уверен в существовании людей, которые желают ему зла и будут считать решение суда своей «огромной победой».

Также в ходе беседы Гарри указал, что в настоящее время не имеет возможности безопасно перевезти свою семью обратно в Великобританию.

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Гонорар автора, по некоторым данным, составил 20 миллионов долларов

2 мая газета The Guardian сообщила, что Верховный суд Великобритании отклонил иск принца Гарри, признав законным решение властей о снижении уровня его государственной охраны после отказа от королевских обязанностей. Как указало издание, вместо постоянной охраны семье бывшего герцога Сассекского будет предоставлен индивидуальный подход: перед каждой поездкой в Великобританию Гарри необходимо будет отправить уведомление за 30 дней, после чего будет проведена оценка уровня угроз.

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