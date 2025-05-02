Средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над воздушным пространством Брянской области. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Около 20:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.

Ночью и утром того же дня в Черном море было уничтожено 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard производства США.

2 мая Минобороны сообщило об уничтожении за минувшую ночь 121 БПЛА над регионами РФ. Уточняется, что 89 БПЛА сбиты над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над территорией Орловской области, один — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области и еще один — над территорией Белгородской области.