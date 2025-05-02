США нанесли серию ударов по порту Рас-Иса на западе Йемена

Вооруженные силы США нанесли четыре удара по нефтеналивному порту Рас-Иса в провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом 2 мая сообщил телеканал Al Masirah.

«Американцы нанесли четыре авиаудара по нефтяному порту Рас-Иса в районе Аль-Салиф», — уточнили в материале

Сведений о погибших не приводится.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что как минимум восемь человек, включая детей и женщин, погибли в результате авианалета США на столицу Йемена Сану. Уточняется, что авиаудар был нанесен в деревне Такбан района Бани аль-Харис.