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СМИ назвали главного претендента на пост советника Трампа по нацбезопасности

Axios: Миллер — главный кандидат на пост советника Трампа по нацбезопасности
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер набирает популярность в Белом доме как один из главных кандидатов на пост советника по национальной безопасности США, который покидает Майкл Уолтц. Об этом 2 мая сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Главный политический советник президента Трампа Стивен Миллер набирает обороты в Белом доме как главный кандидат на пост следующего советника по национальной безопасности», — указано в материале.

По данным издания, Миллер заявил о своей заинтересованности в должности, которую покидает Майк Уолтц. Однако, как сообщил один из источников портала, Миллер может и отказаться от своих устремлений, «если они будут отвлекать от его настоящей любви — иммиграционной политики».

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1 мая сообщалось, что Майкл Уолтц покинул пост советника президента по нацбезопасности. Указывается, что администрацию покинули также заместитель Уолтца Алекс Вонг и другие сотрудники совета по нацбезопасности. При этом канал обратил внимание, что еще 30 апреля советник присутствовал на заседании кабинета министров по прошествии 100 дней с инаугурации Трампа.

В тот же день Трамп сообщил, что назначит своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН). Обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять госсекретарь США Марк Рубио.

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