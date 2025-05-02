Репринт газеты «Известия» от 9 мая 1945 года передали сводному отряду МВД в ЛНР
Репринт выпуска газеты «Известия» от 9 мая 1945 года передали сводному отряду МВД в Луганской Народной Республике (ЛНР) в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Уточняется, что в выпуске издания содержится текст акта о безоговорочной капитуляции немецких вооруженных сил.
В парках, скверах и исторических местах Москвы и Санкт-Петербурга 1 мая открылась фотовыставка МИЦ «Известия» «Война в объективе», приуроченная к 80-летию Победы. На экспозиции представлены такие работы, как известное фото медсестры, перевязывающей солдата, авторства Павла Трошкина, снимки Георгия Зельмы из Сталинграда, летопись жизни блокадного Ленинграда Давида Трахтенберга. Исторические кадры сделали в Берлине Анатолий Морозов и Георгий Самсонов.