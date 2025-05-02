Два человека погибли при пожаре на даче в Псковской области
Пожар произошел на даче в деревне Кузьмино Псковской области, в результате происшествия погибли два человека. Об этом 2 мая сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по региону.
«1 мая 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Кузьмино Усвятского района Псковской области тел мужчины и женщины со следами воздействия высоких температур», — указано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным СУ СК, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора. В настоящее время проводятся медицинские и пожарно-технические экспертизы для установления деталей произошедшего.
В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности и проверки исправности электропроводки и приборов. Также акцентируется внимание на необходимости контроля за детьми в жилых помещениях и проведения с ними бесед о правилах безопасности и действиях в случае пожара.
В этот же день в частично расселенном многоквартирном доме в Приморье произошел пожар, в котором погиб пенсионер. Возгорание ликвидировали на площади 300 кв. м. По прибытии пожарных горела крыша дома и две квартиры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.