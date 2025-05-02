В Совфеде назвали дикостью слова Зеленского о параде Победы в Москве
Слова президента Украины Владимира Зеленского о параде Победы в Москве 9 мая являются дикостью и признанием в терроризме. Об этом 2 мая заявила сенатор от Севастополя в Совете Федерации (СФ) России Екатерина Алтабаева.
По ее словам, глава киевского режима, как и его сторонники, не стесняется признавать, что является организатором терактов на территории РФ в отношении военнослужащих, государственных лиц и журналистов.
«Они озвучивают планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве. Это какая-то дикость. <...> Это совершенно точно измышления больного разума, это точно должно быть наказано и искоренено», — отметила сенатор в беседе с «РИА Новости».
Зеленский 29 апреля заявил, что украинская сторона выбирает «болевые точки России», побуждающие РФ к дипломатии, и может рассмотреть возможность нанесения удара во время празднования Дня Победы в Москве 9 мая. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы киевского режима, подчеркнула, что президент Украины и его окружение подрывают мирные усилия, «в прямом эфире планируют теракты» и кичатся своими же экстремистскими заявлениями.