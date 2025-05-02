Экипаж подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты судна находится в безопасности

Экипаж судна, доставляющего гуманитарную помощь в сектор Газа и подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе правительства страны.

«К 02.13 (03.13 мск. — Ред.) было подтверждено, что все члены экипажа были в безопасности, однако они отказались подняться на борт буксира. <…> К 03.45 (04.45 мск. — Ред.) судно и его экипаж были в безопасности», — указано 2 мая в документе.

По информации правительства Мальты, сейчас судно находится за пределами территориальных вод и под наблюдением соответствующих органов.

В этот же день CNN сообщил, что судно коалиции «Флотилия свободы», перевозившее гуманитарный груз для сектора Газа, начало тонуть в результате атаки беспилотника у берегов Мальты. На момент происшествия на корабле находилось 30 человек. К месту инцидента была направлена спасательная лодка из Южного Кипра после получения сигналов SOS.