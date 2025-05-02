Судно с гуманитарным грузом для Газы подверглось атаке БПЛА у берегов Мальты
Судно коалиции «Флотилия свободы», перевозившее гуманитарный груз для сектора Газа, начало тонуть в результате атаки беспилотника у берегов Мальты. Об этом 2 мая сообщил CNN.
Уточняется, что на борту судна находится 30 человек из различных стран.
«Сейчас в судне дыра, и корабль тонет», — сказал телеканалу пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар.
По информации CNN, к месту инцидента была направлена спасательная лодка из Южного Кипра после получения сигналов SOS.
20 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не закончит войну в секторе Газа, пока не вернет заложников и не уничтожит палестинское радикальное движение ХАМАС. По его словам, радикальное движение требует прекращения войны, сохранения своей власти и восстановления Газы с привлечением капитала, который позволит ХАМАС перевооружиться и подготовить новые атаки на израильтян.