В Амстердаме один человек пострадал при нападении с ножом на вокзале
В результате нападения с ножом на Центральном вокзале Амстердама пострадал человек. Об этом 2 мая сообщила газета Telegraaf.
«Инцидент с ножевым ранением произошел примерно в 5:45 утра (6:45 мск. — Ред.). <...> Пострадавший был доставлен в больницу», — уточняет издание.
Отмечается, что подозреваемый был задержан на вокзале сотрудниками полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее, 29 апреля, сообщалось, что мужчина убил ножом врача Краковской университетской больницы в Польше. Злоумышленник был задержан, им оказался 35-летний местный житель.