В Польше вооруженный ножом мужчина убил врача Краковской университетской больницы

Мужчина убил ножом врача Краковской университетской больницы в Польше. Об этом 29 апреля сообщила министр здравоохранения Польши Изабелла Лещина.

Уточняется, что инцидент произошел в кабинете ортопеда. Злоумышленник ворвался в кабинет, где находился пациент, и ударил несколько раз медицинского специалиста ножом. Пострадавший скончался во время операции.

Нападавший был задержан, им оказался 35-летний местный житель. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

«Такие преступления заслуживают самого сурового наказания», — написала Лещина на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

7 апреля в Нью-Йорке мужчина совершил нападение на своих несовершеннолетних родственников, используя тесак для мяса в качестве оружия. Одна из пострадавших заперлась в комнате и позвонила в службу спасения 911, сообщив диспетчеру, что ее дядя нанес ножевые ранения ей и ее братьям и сестрам. Злоумышленника задержали.