События недели в фотографиях: визит Путина и Лукашенко на Мамаев курган, Первое мая, снегопад в Москве и блэкаут в Европе

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Лидеры возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы и почтили память павших защитников Родины. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Индийские СМИ сообщили, что войска Пакистана открыли стрельбу в восьми передовых секторах вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире. Ситуация в регионе остается напряженной после теракта недалеко от города Пахалгам, в котором погибли 27 мирных жителей
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Фото: REUTERS/Oren Ben Hakoon
Сильный пожар уничтожил более 2 тыс. га земли в окрестностях Иерусалима, национальный ПКО «Парк Канада» выгорел почти полностью. Власти Израиля задержали 18 подозреваемых в организации поджогов
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
В России отметили Праздник Весны и Труда 1 Мая
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Фото: РИА Новости/Анна Раткогло
Акция «Бессмертный полк» прошла в городах по всему миру. Впервые с 2019 года шествие в очном формате принял Вашингтон
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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
Россия и Абхазия возобновили прямое регулярное авиасообщение. Аэропорт Сухума принял первый рейс из Москвы после 30-летнего перерыва
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Фото: REUTERS/Susana Vera
В Испании, Португалии и ряде регионов Франции произошло внезапное отключение электричества. Блэкаут на несколько часов парализовал местную инфраструктуру, зафиксированы случаи мародерства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Москву и область накрыл рекордный за 116 лет снегопад. В ночь на 2 мая в столице выпало 40-45% от месячной нормы осадков. 26 тыс. жителей Подмосковья остались без электричества из-за обрыва проводов
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Фото: TASS/Xinhua/ABACA
На парламентских выборах в Канаде победила правящая Либеральная партия во главе с премьер-министром Марком Карни
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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
В Иране задержаны двое подозреваемых после взрыва в порту Шахид-Раджаи, в результате которого, по последним данным, погибли 57 и пострадали более 1200 человек
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