События недели в фотографиях: визит Путина и Лукашенко на Мамаев курган, Первое мая, снегопад в Москве и блэкаут в Европе

События недели в фотографиях: визит Путина и Лукашенко на Мамаев курган, Первое мая, снегопад в Москве и блэкаут в Европе 2025-05-02T11:13:43+03:00 2025-05-06T12:23:20+03:00 2025-05-05T11:53:57+03:00 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Что важного случилось в России и мире в минувшие дни

5 мая 2025, 11:53 0