Отключение электроэнергии произошло в подмосковной Лобне из-за аномальной погоды
В связи с аномальными погодными условиями в подмосковной Лобне произошло отключение электроэнергии. Об этом 2 мая сообщила глава города Анна Кротова.
«Произошло отключение электроэнергии, затруднен проход по пешеходным дорогам, перекрыт проезд для автотранспорта», — написала она в Telegram-канале.
Кроме того, по словам Кротовой, за ночь в городе было повалено множество деревьев. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб, все городские службы приведены в состояние готовности.
Глава Лобни отметила, что специалисты прилагают все усилия для восстановления электроснабжения и устранения последствий непогоды.
В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что выпавший в Москве снег побил 116-летний рекорд по количеству осадков. Уточняется, что за 12 часов выпало 24 мм, что составляет около 40–45% от месячной нормы.