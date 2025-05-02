WSJ сообщила о желании Трампа закрыть бюджетные программы на сумму $163 млрд
Президент США Дональд Трамп предложит сократить государственные программы на сумму не менее $163 млрд. Об этом в четверг, 1 мая, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Под сокращения попадут не связанные с обороной программы.
Как утверждает газета, в своем бюджетном проекте на 2026 финансовый год Трамп предложит сократить программы по охране окружающей среды, возобновляемым источникам энергии, образованию и иностранной помощи.
Предложение по бюджету Белый дом планирует опубликовать в пятницу.
Ранее, 30 апреля, Трамп решил пересмотреть некоторые предложенные департаментом эффективности правительства (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска решения. Он пояснил, что департамент Маска выявил множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, ущерб от которых оценивается в миллиарды долларов.