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WSJ сообщила о желании Трампа закрыть бюджетные программы на сумму $163 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент США Дональд Трамп предложит сократить государственные программы на сумму не менее $163 млрд. Об этом в четверг, 1 мая, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Под сокращения попадут не связанные с обороной программы.

Как утверждает газета, в своем бюджетном проекте на 2026 финансовый год Трамп предложит сократить программы по охране окружающей среды, возобновляемым источникам энергии, образованию и иностранной помощи.

Предложение по бюджету Белый дом планирует опубликовать в пятницу.

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Ранее, 30 апреля, Трамп решил пересмотреть некоторые предложенные департаментом эффективности правительства (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска решения. Он пояснил, что департамент Маска выявил множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, ущерб от которых оценивается в миллиарды долларов.

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