Тренера и футболиста итальянского «Интера» дисквалифицировали за связь с мафией
Главного тренера итальянского футбольного клуба «Интер» Симоне Индзаги и футбалиста Хакана Чалханоглу дисквалифицировали из-за контактов с болельщиками, которых подозревают в связях с мафией. Об этом в четверг, 1 мая, сообщило издание Gazzetta dello Sport.
Индзаги и Чалханоглу пропустят один матч чемпионата Италии, сообщает издание.
Как сообщает прокуратура Милана, мужчин обвиняют в контактах с представителем ультрас Марко Фердико, с которым обсуждали вопрос распределения дополнительных билетов на матч Лиги чемпионов в 2023 году.
Обвиняемые пошли на сделку со следствием, что смягчило их наказание, уточняет издание.
Ранее, 21 апреля, матчи чемпионата Италии по футболу перенесли из-за смерти папы римского. В итальянской Серии А между собой должны были сыграть «Торино» и «Удинезе», «Кальяри» и «Фиорентина», также «Дженоа» на своем поле должен был принимать «Лацио», а «Парма» провести матч против «Ювентуса».