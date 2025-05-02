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РСТ попросил увеличить пропускную способность на КПП Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к представителям Крыма и Краснодарского края с просьбой увеличить пропускную способность на КПП Крымского моста. Об этом 1 мая сообщается на сайте организации.

«РСТ обращается к органам власти Республики Крым и Краснодарского края с просьбой провести оперативную оценку сложившейся ситуации, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов», — говорится в заявлении.

Согласно данным РТС, спрос на отдых в Крыму увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом инфраструктура полуострова способна принять такое количество отдыхающих.

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14 апреля вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин сообщил в пресс-центре МИЦ «Известия» на пресс-конференции «Туристический сезон – 2025: планы россиян на праздники», что основная масса российских туристов отправится в майские праздники на юг. По количеству бронирований лидирует Краснодарский край — 20–33%. Также активно бронируют азовское побережье — там рост от 15%. Что касается Крыма, то туристический поток на полуостров вырос на 80% по сравнению с прошлым годом.

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