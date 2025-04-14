Основная масса россиян отправятся на майские праздники на юг

Основная масса российских туристов отправится в майские праздники на юг. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин 14 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Туристический сезон – 2025: планы россиян на праздники».

Он рассказал, что по количеству бронирований лидирует Краснодарский край — 20–33%. Также активно бронируют азовское побережье — там рост от 15%. Кроме того, рост туристического потока в Крым вырос на 80% по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, популярным на длинных воходных будут и северные направления: Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Золотое кольцо России. Вместе с тем туристы посетят Байкал и даже Приморский край.

Ранее, 12 апреля, специалисты «Авито Работы» назвали «Известиям» самый выгодный график отпуска в мае. Эксперты отмечают, что май — не самый выгодный месяц для длительного отпуска: из 31 календарного дня 13 являются нерабочими, а 18 — трудовыми. Однако взяв всего три дня отпуска с 5 по 7 мая, можно продлить праздничные выходные до 11 дней. Альтернативный вариант — оформить отпуск с 28 по 30 апреля, что даст девять дней непрерывного отдыха.