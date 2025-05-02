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Врач назвал самые вредные маринады для шашлыка

Врач Зайков: мариновать шашлык в кисломолочных продуктах опасно более пяти часов
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Фото: Global Look Press
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Чтобы шашлык не оказался вредным для здоровья, нужно мариновать его правильно. Маринады делятся на безусловно вредные и вредные при неправильном использовании. Об этом в четверг, 1 мая, рассказал врач-терапевт Андрей Зайков в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметил, что нужно учитывать индивидуальные особенности здоровья, поскольку маринад, безопасный для одного человека, может быть противопоказан другому.

Так, по словам эксперта, людям с заболеваниями желудка не рекомендуется использовать маринады на основе уксуса, лимонной или яблочной кислоты. При проблемах с желчным пузырем или поджелудочной железой следует избегать острых маринадов с обилием специй, а также слишком жирного мяса.

Кроме того, Зайков предупредил о рисках покупки готовых шашлыков в магазинах, где мясо продается в маринаде под пленкой. В таких случаях невозможно проверить состав маринада, наличие вредных добавок или соблюдение стандартов приготовления. Такое мясо может быть заражено бактериями или паразитами, предупредил терапевт.

А что касается маринадов на основе кисломолочных продуктов (кефир, тан), они требуют особой осторожности, рассказал Зайков. Если держать шашлык в таком маринаде в тепле слишком долго, в нем могут развиться патогенные бактерии. Маринование при комнатной температуре не должно превышать пяти часов, а в дороге на природу этот срок легко нарушить. В связи с этим врач предупредил, что кисломолочные маринады лучше готовить непосредственно перед жаркой.

Зайков также отметил, что алюминиевая посуда не подходит для маринования: при контакте с кислотами образуется оксид алюминия, который попадает в пищу и может нанести вред организму.

«И не забывайте, что любой маринад при нарушении технологии может испортить вам праздник либо кишечной инфекцией (патогенные бактерии), либо токсикоинфекцией. Поэтому к выбору мяса и маринованию шашлыка нужно подходить очень ответственно», — заключил собеседник издания.

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За день до этого врач-инфекционист АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал в беседе с «Известиями» об опасностях готового маринованного шашлыка из магазинов. Так, производители часто добавляют в продукт стабилизаторы, загустители и регуляторы кислотности, хотя на этикетке указывают только мясо, лук, соль и специи. Во время лабораторных проверок в некоторых партиях обнаруживали сальмонеллу и кишечную палочку, что свидетельствует о нарушениях при хранении и транспортировке.

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