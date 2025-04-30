Врач дал рекомендации по выбору безопасного шашлыка
С началом сезона пикников полки супермаркетов заполнились упакованными мясными наборами, но за привлекательной упаковкой могут скрываться серьезные риски для здоровья. Об опасностях готового маринованного шашлыка из магазинов 30 апреля «Известиям» рассказал Владимир Неронов, врач-инфекционист АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), д.м.н.
Эксперт отметил, что производители часто добавляют в продукт стабилизаторы, загустители и регуляторы кислотности, хотя на этикетке указывают только мясо, лук, соль и специи. Во время лабораторных проверок в некоторых партиях обнаруживали сальмонеллу и кишечную палочку, что свидетельствует о нарушениях при хранении и транспортировке.
Специалист дал рекомендации по выбору относительно безопасного магазинного шашлыка. Прежде всего следует обращать внимание на цвет и запах: мясо не должно быть серым или липким, а резкий уксусный аромат может маскировать испорченный продукт. Состав должен быть максимально коротким — только мясо, лук, соль, специи, уксус или лимонный сок. Особое внимание нужно уделять температуре хранения: упаковка должна быть холодной, а срок годности не превышать 5–7 дней.
Неронов настоятельно рекомендует готовить шашлык самостоятельно. По его словам, есть три причины в пользу домашнего шашлыка.
«Вы контролируете качество мяса: покупаете свежую свинину или курицу, а не надеетесь на добросовестность производителя. Натуральный маринад: никаких консервантов, только соль, перец, лук и любимые специи. Экономия: готовый шашлык часто дороже, чем мясо, плюс ингредиенты для маринада», — пояснил врач.
Если же покупки готового маринованного мяса не избежать, эксперт советует приготовить его в тот же день, тщательно прожарив на углях. Он отметил: лучше потратить час времени на самостоятельный маринад, чем рисковать здоровьем.
Ранее, 24 апреля, эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова рассказала «Известиям» о допустимой порции шашлыка на майские праздники. По ее словам, 100–150 г достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке. Эксперт также рекомендует добавить к столу свежие овощи и зелень, а также овощи на гриле — они отлично сочетаются с мясом и уменьшают нагрузку на пищеварительную систему.