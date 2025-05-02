Нутрициолог посоветовал рецепты легких блюд на майские выходные

Нутрициолог и тренер DDX Fitness Артем Опальницкий в четверг, 1 мая, посоветовал рецепты сбалансированных альтернатив вредным перекусам на майских праздниках.

Как Опальницкий рассказал в беседе с «Газетой.Ru», запеченные овощные чипсы могут стать прекрасной альтернативой картофельным чипсам, энергетическая ценность которых доходит до 500 ккал. А овощные чипсы легко усваиваются и богаты витаминами и клетчаткой.

Пиво можно заменить на яблочный квас. Он более легкий и не содержит алкоголя, что гарантирует отсутствие дискомфорта на следующий день и подойдет всем — и взрослым, и детям, объяснил нутрициолог.

А традиционный для майских праздников шашлык из свинины эксперт предложил заменить на аналогичный из курицы со специями и овощами.

«В отличие от свиного шашлыка курица гораздо легче усваивается, но при этом сохраняет высокое содержание белка, что очень благоприятно влияет на самочувствие и позволяет не переедать из-за баланса всех необходимых микроэлементов», — рассказал Опальницкий.

Ранее, 15 апреля, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру», компаний «СберАвто» и «Ситидрайв» и выяснили, что планируют делать россияне в майские праздники. Оказалось, что среди опрошенных россиян 21% респондентов планирует в майские праздники отдыхать на даче, а 18% собираются жарить шашлыки. При этом 16% поедут в гости к родителям или другим родственникам, 11% опрошенных отправятся отдыхать в другой город. Для 15% респондентов майские праздники — это время работы на огороде, подготовки к летнему сезону.