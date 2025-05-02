В Боливии начали поиски после пропажи самолета с пятью пассажирами на борту
Пассажирский самолет, на борту которого находились пять человек, пропал а районе Амазонии в Боливии. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция, сообщил 1 мая глава государства Луис Арсе в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«В связи с исчезновением самолета Cessna 172CP, на борту которого находились пять человек, включая ребенка, мы распорядились о немедленном развертывании поисково-спасательной операции с участием Военно-воздушных сил Боливии (FAB), Объединенного командование по реагированию на чрезвычайные ситуации и службы поиска и спасения», — сообщается в заявлении.
Воздушное судно пропало с радаров департаменте Бени, который находится в центре Амазонии.
Телеканал NewsChannel 5 26 апреля сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение в округе Уайт американского штата Теннесси, в результате происшествия три человека погибли. Упавший самолет был модели Mooney M20TN (одномоторный поршневой самолет компании Mooney Airplane Company).