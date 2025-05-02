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В Британии приостановили действие сообществ за поддержку ВСУ в двух вузах

FT: в Британии приостановили действие украинских сообществ в двух вузах
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Фото: Global Look Press/Didier Lebrun
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В Великобритании в двух университетах приостановили действие украинских сообществ, направленных на приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 1 мая, сообщила британская газета Financial Times (FT).

Согласно публикации, инцидент произошел в университетском колледже Лондона и Ланкастерском университете. Действие приостановили в ходе расследования о нарушениях правил функционирования благотворительных сообществ.

В положении устава комиссии по благотворительным организациям говорится, что поддержка иностранных вооруженных сил не является благотворительностью.

«Ни одна благотворительная организация не может законно осуществлять такую деятельность», — привели слова из устава в газете.

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