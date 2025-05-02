В Британии приостановили действие сообществ за поддержку ВСУ в двух вузах
В Великобритании в двух университетах приостановили действие украинских сообществ, направленных на приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 1 мая, сообщила британская газета Financial Times (FT).
Согласно публикации, инцидент произошел в университетском колледже Лондона и Ланкастерском университете. Действие приостановили в ходе расследования о нарушениях правил функционирования благотворительных сообществ.
В положении устава комиссии по благотворительным организациям говорится, что поддержка иностранных вооруженных сил не является благотворительностью.
«Ни одна благотворительная организация не может законно осуществлять такую деятельность», — привели слова из устава в газете.
Ранее, 23 апреля, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков заявил, что Лондон проявит трусость в вопросе помощи Киеву. По его словам, Великобритания будет помогать Украине только при условии поддержки со стороны союзников — в первую очередь Франции, а также брюссельского аппарата — Еврокомиссии (ЕК) и Европейского совета.