Румыния депортировала корреспондента RT Чей Боуза
Корреспондента Russia Today (RT) Чей Боуза в четверг, 1 мая, депортировали из Румынии, куда он прибыл для освещения президентских выборов.
«Сейчас Боуз направляется в Стамбул. 1 мая корреспондента RT Чея Боуза задержали в аэропорту Бухареста в Румынии. Журналист сообщил, что полицейские вывели его из самолета сразу после приземления», — говорится в материале RT.
Телеканал добавил, что после этого корреспондента допросили. Он сообщил полиции, что является журналистом и планировал освещать выборы в Румынии, которые назначены на 4 мая.
О задержании журналиста стало известно ранее в этот день. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналист пересек границу совершенно легально и на него оказывают давление из-за осуществления профессиональной дельности.
Захарова также указала на ложность заявлений о якобы вмешательстве России в выборы президента в Румынии.
Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, оппозиционный политик Кэлин Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.