Депутат рады заявила о массовом самовольном уходе военнослужащих из ВСУ
Половина состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировала или самовольно покинула части. Об этом 1 мая сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Половина нашей <участвующей в боевых действиях> армии находится в самовольном оставлении части», — написала она в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, такая ситуация стала следствием нарушений прав военнослужащих. Ответственность за это она возложила на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова.
Депутат Верховной рады Нина Южанина 21 апреля заявила, что на фоне катастрофических потерь и дезертирства ВСУ крайне необходимо активизировать мобилизацию. За счет чего нужно усилить мобилизационный процесс, она не уточнила.