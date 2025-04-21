В раде заявили о необходимости активизации мобилизации на фоне потерь ВСУ

На фоне катастрофических потерь и дезертирства Вооруженным силам Украины (ВСУ) крайне необходимо активизировать мобилизацию. Об этом 21 апреля сообщила депутат Верховной рады Нина Южанина.

«Катастрофическая ситуация, которая связана с самовольным оставлением частей <...> и другим, говорит о том, что у нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил. Тех, которые подготовятся хотя бы за короткий срок и смогут встать на ротацию, потому что есть огромные проблемы, это крайне необходимо сделать», — заявила она в эфире YouTube-канала «Новости Live».

При этом Южанина не уточнила, за счет чего будут активизировать мобилизационный процесс.

В тот же день замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун заявил, что в случае запроса со стороны ВСУ необходимо будет провести мобилизацию юношей в возрасте от 18 до 25 лет.

12 апреля командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков сообщил, что Украине может потребоваться мобилизация 18-летних молодых людей. Он добавил, что добровольцев и принудительно мобилизованных мужчин недостаточно для того, чтобы продолжать конфликт.