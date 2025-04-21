На Украине допустили возможность мобилизации 18-летних молодых людей

В случае запроса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо будет провести мобилизацию юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом 21 апреля сообщил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

«С политической [точки зрения] снижение мобилизационного возраста — это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и, если есть необходимость в 18–25-летних, тогда нужно мобилизовать», — заявил он в интервью изданию «РБК-Украина».

Гладун подчеркнул, что массовая гибель 18–25-летних украинцев приведет к усилению проблем демографии в стране, поскольку их поколение — самое малочисленное из-за низкой рождаемости.

Он допустил, что мобилизованные молодые люди могут использоваться в тыловых частях, однако подчеркнул, что окончательное решение останется за военными.

12 апреля командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков сообщил, что Украине может потребоваться мобилизация 18-летних молодых людей. Он добавил, что добровольцев и принудительно мобилизованных мужчин недостаточно для того, чтобы продолжать конфликт.

Ранее, 8 февраля, украинский военнопленный Максим Золотаренко заявил, что идея о контрактах на службу в ВСУ для граждан от 18 лет — неразумная. По его словам, это дети, которые «толком не пожили».