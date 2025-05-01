В результате ДТП троллейбуса и авто в Краснодаре пострадали четыре человека
В Краснодаре четыре человека пострадали в результате столкновения троллейбуса с легковым автомобилем. Об этом 1 мая сообщили в городском Главном управлении МВД (ГУ МВД) России.
«Сегодня в 12:00 водитель каршеринга при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с троллейбусом», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Как добавили в краснодарском ГУ МВД, после столкновения с легковым автомобилем троллейбус врезался в столб. Пострадавшие доставлены в больницу.
Ранее в этот день сообщалось, что на проспекте Маршала Жукова в Москве произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. Детали происшествия не уточняются. На месте аварии работают оперативные службы города, информация о пострадавших выясняется.