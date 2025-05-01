В Москве автомобиль перевернулся в результате ДТП в тоннеле
На проспекте Маршала Жукова в Москве произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. Об этом 1 мая сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Детали происшествия не уточняются. На месте аварии работают оперативные службы города, информация о пострадавших выясняется.
«Движение в районе ДТП затруднено в сторону области на 2,5 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сообщили в Telegram-канале дептранса.
30 апреля в результате автомобильной аварии в Дербентском районе Дагестана погиб один человек, еще трое пострадали. Уточняется, что водитель ВАЗ-211440 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Sorento.