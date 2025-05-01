Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни
Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни. Об этом 1 мая сообщил гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин.
«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на Вас», — написал он в своем Telegram-канале.
Причина смерти артистки неизвестна. Прощание с Костровой пройдет 4 мая в 12:00 в «Москонцерт Холле».
Ирина Кострова работала в Железнодорожном театре под руководством Марии Кнебель, а также в «Ленкоме» и Театре на Таганке. За всю свою карьеру актриса исполнила главные роли в таких постановках, как «Гроза», «Мачеха», «Коварство и любовь», «Оптимистическая трагедия» и «Дворянское гнездо».