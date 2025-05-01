В полиции Кении назвали убийство депутата преднамеренным
Убийство депутата парламента Кении Чарльза Онгондо Вере в Найроби было целенаправленным. Об этом 1 мая сообщила газета The Star со ссылкой на национальную полицейскую службу.
В заявлении ведомства, опубликованном его представителем Мучири Ньягой, подтверждается, что депутат был застрелен вечером 30 апреля.
По данным полиции, около 19:30 мск автомобиль с чиновником остановился на красном светофоре. Как сообщили очевидцы, рядом притормозил мотоцикл с пассажиром на заднем сиденье, который выстрелил в дверь машины и уехал с места преступления.
Водитель автомобиля и еще один пассажир не пострадали, они доставили раненого депутата в медучреждение, где вскоре врачи констатировали его смерть, уточняет издание.
«Характер этого преступления, по-видимому, является целенаправленным и предопределенным», — отметил представитель полиции, подчеркнув, что расследование продолжается.
Об убийстве депутата парламента в столице Кении Найроби стало известно накануне. По данным издания Citizen Digital, очевидцами расстрела стали сотрудники дорожной полиции, дежурившие рядом.