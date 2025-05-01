В столице Кении неизвестные расстреляли депутата
В столице Кении Найроби неизвестными был застрелен депутат парламента Чарльз Онгондо Вере. Об этом 30 апреля сообщило издание Citizen Digital.
«По словам очевидцев, на законодателя напали двое на мотоцикле. Сообщается, что один из вооруженных людей сошел с мотоцикла и открыл огонь с близкого расстояния, смертельно ранив депутата», — уточняется в публикации.
Очевидцами расстрела стали сотрудники дорожной полиции, дежурившие рядом. Сам депутат после ранения был доставлен больницу Найроби, однако вскоре скончался.
В настоящее время детали и обстоятельства убийства остаются неизвестными.
14 марта колумбийский дипломат Клаудия Ортис получила огнестрельное ранение в Сан-Паулу, когда местный полицейский открыл огонь по грабителям. По данным министерства иностранных дел Колумбии, она была госпитализирована в стабильном состоянии. Врачи сообщили, что операция прошла успешно.