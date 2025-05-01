Три человека пострадали при пожаре в трехэтажном доме на Сахалине
В городе Корсакове на Сахалине произошел пожар в трехэтажном здании, в результате которого пострадали три человека. Об этом 1 мая сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС России по Сахалинской области.
«1 мая в 09:14 (01:14 мск. — Ред.) диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на ул. Гвардейская. Первый пожарный расчет прибыл через три минуты», — указано в Telegram-канале ведомства.
По информации ГУ МЧС, огонь вспыхнул в одной из квартир, однако его удалось локализовать и потушить на площади 20 кв. м. В операции участвовали шесть сотрудников и две единицы техники.
В результате происшествия никто не погиб, однако три человека пострадали. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
В этот же день сообщили, что в Томске произошло возгорание в одноэтажном жилом доме, в результате погибли два человека. Площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание устранили 27 пожарных при помощи восьми единиц техники.