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«Вашингтон» с Овечкиным впервые за семь лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли

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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз», за который играет российский нападающий Александр Овечкин, одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли и впервые с чемпионского сезона 2017/18 вышла в следующий раунд.

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:1. Овечкин забил гол на 10-й минуте игры. Кроме него, в составе «Вашингтона» отличились Джейкоб Чикран, Том Уилсон и Брэндон Дьюхейм. У «Монреаля» единственный гол оформил Эмиль Хейнеман.

Следующим соперником «Вашингтона» станет команда «Каролина Харрикейнз», которая в четырех матчах одержала победу над «Нью-Джерси Девилз».

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ХК «Вашингтон Кэпиталз» одержал 24 апреля вторую победу подряд над «Монреалем» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тогда матч завершился со счетом 3:1. Голы за «Вашингтон» забили Коннор Макмайкл и Дилан Строум, в то время как единственный гол у «Монреаля» был на счету Кристиана Дворака.

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