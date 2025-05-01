Недонесение о диверсии станет уголовным преступлением в РФ с 2 мая
С 2 мая в России для граждан, которые не сообщили в правоохранительные органы о готовящемся акте диверсии, вводится уголовная ответственность. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Внести в первый абзац статьи 205-6 Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив его после цифр «279» цифрами «281, 281-1, 281-2, 281-3», — говорится в документе.
Таким образом, диверсии были отнесены к преступлениям, за несообщение о которых грозит уголовная ответственность.
Ранее, 29 апреля, суд в Волгограде приговорил двух молодых людей к 13 годам колонии строгого режима за поджог вышек сотовой связи и попытку совершить диверсию на железнодорожной станции по заданию спецслужб Украины. Получив задание, осужденные дважды подожгли базовую станцию ПАО «Вымпел-Коммуникации», что вывело оборудование из строя. Поджоги были зафиксированы на видео и отправлены куратору как отчет.