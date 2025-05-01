«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала «пути РПЛ» Кубка России

Футбольный клуб «Зенит» в среду, 30 апреля, обыграл ФК ЦСКА в первой встрече финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и закончилась со счетом — 2:0, сообщает «Спорт-Экспресс».

У питерцев голами отметились Матео Кассьерра на 17-й минуте и Андрей Мостовой (пенальти на 57-й минуте). Еще один гол Мостового в первом тайме не засчитали после видеопросмотра.

Ответный матч финала Пути РПЛ в Москве пройдет 14 мая.

Ранее в этот день «Локомотив» уступил «Ростову» в матче Кубка России по футболу. Голами отметились защитник желто-синих Николай Осипенко на 27-й минуте и нападающий Егор Голенков на 87-й. Для «Локомотива» турнир на этом окончен.

До этого, 29 апреля, «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России. Счет на 14-й минуте открыл защитник «Спартака» Маркиньос, также у красно-белых отличился нападающий Ливай Гарсия (51). «Динамо» получил один гол на 18-й минуте, когда защитник «Спартака» забил автогол.