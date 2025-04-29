«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
Московский футбольный клуб «Спартак» одолел столичный ФК «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоялась во вторник, 29 апреля, в Москве и завершилась со счетом 2:1.
Счет на 14-й минуте открыл защитник «Спартака» Маркиньос, также у красно-белых отличился нападающий Ливай Гарсия (51). «Динамо» получил один гол на 18-й минуте, когда защитник «Спартака» забил автогол, уточняет «Спорт-Экспресс».
Теперь победителям предстоит сыграть с победителем матча «Локомотив» – «Ростов».
Ранее, 27 апреля, ФК «Акрон» из Тольятти в гостевом матче сыграл вничью с «Химками» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря удару защитника Родриго Эшковала. Встреча завершилась со счетом 2:2. Эшковал совершил гол через себя в девятку после розыгрыша углового.