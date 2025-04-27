Эшковал забил гол ударом через себя и помог «Акрону» сравнять счет с «Химками»
Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти в гостевом матче 27 апреля сыграл вничью с «Химками» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря удару защитника Родриго Эшковала.
Встреча завершилась со счетом 2:2. Эшковал совершил гол через себя в девятку после розыгрыша углового, уточняет «Спорт-Экспресс». В составе «Акрона» мяч в ворота забросил нападающий Артем Дзюба.
Защитник тольяттинского ФК Константин Савичев, в свою очередь, отправил мяч в свои ворота. В составе «Химок» успешный гол реализовал полузащитник Лукас Вера.
По итогам матча «Химки» набрали 24 очка и поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон», в свою очередь, занимает 10-ю строчку, на их счету 29 очков, уточняет «Газета.Ru».
Накануне ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. В составе красно-синих отличились нападающий Сауль Гуарирапа на 44-й минуте и полузащитник Кристиян Бистрович на 89-й минуте.