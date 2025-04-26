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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу

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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
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Футбольный клуб ЦСКА 26 апреля обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России по Футболу.

Матч проходил на домашнем стадионе «Спартака» в Москве. Перед началом игры символический удар нанес бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, на этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР.

В составе ЦСКА отличились футболисты Сауль Гуарирапа на 44-й минуте и Кристиян Бистрович на 89-й минуте. У «Спартака» на 87-й минуте с пенальти гол забил Эсекьель Барко.

В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален защитник «Спартака» Срджан Бабич. Также в этом матче сыграл 20-летний защитник Джамалутдин Абдулкадыров, который дебютировал в составе «армейцев».

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку, дополнил «Спорт-Экспресс».

ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 игр. Последний раз армейцы проигрывали 23 ноября 2024 года, когда дома со счетом 1:2 уступили «Ростову» в Российской премьер-лиге (РПЛ). После этого ЦСКА одержал девять побед и четыре раза сыграл вничью.

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Ранее, 20 апреля, ЦСКА сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в заключительном матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Итого ЦСКА набрал 48 очков, занимая четвертую строку в турнирной таблице российского чемпионата. «Крылья» с 27 очками на 11-й позиции.

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