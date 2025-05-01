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Бюджетные послабления для плана милитаризации запросили 12 стран ЕС

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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Германия, Венгрия, Польша и еще девять стран Евросоюза (ЕС) направили запрос в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой предоставить бюджетные послабления в рамках новой оборонной стратегии по увеличению оборонных расходов. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили на официальном сайте Еврокомиссии.

«На сегодняшний день 12 государств-членов ЕС направили в Еврокомиссию письменный запрос об активации национального положения об освобождении от обязательств в рамках пакта стабильности и роста в соответствии с пакетом «перевооружить Европу», представленного в марте 2025 года», — говорится в пресс-релизе.

Среди этих стран: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Португалия, Словакия и Словения. Как указали в публикации, на более позднем этапе ожидается, что к их числу присоединятся и другие участники ЕС.

Теперь Еврокомиссии предстоит рассмотреть запросы и принять решение.

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29 апреля руководитель группы глобализации военно-экономических процессов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Марианна Евтодьева рассказала, что странам Евросоюза придется снять ограничения на потолок государственного долга и брать многомиллиардные кредиты ради перевооружения своих армий. По ее словам, представленный план перевооружения на €800 млрд в течение ближайших пяти лет невозможно реализовать без привлечения крупных займов.

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