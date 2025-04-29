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Политолог указала на неспособность Европы перевооружиться за свой счет

Политолог Евтодьева: ЕС придется резко нарастить госдолг ради перевооружения
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Странам Евросоюза (ЕС) придется снять ограничения на потолок государственного долга и брать многомиллиардные кредиты ради перевооружения своих армий. Об этом руководитель группы глобализации военно-экономических процессов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Марианна Евтодьева рассказала во вторник, 29 апреля.

По ее словам, представленный Еврокомиссией (ЕК) план перевооружения на €800 млрд в течение ближайших пяти лет невозможно реализовать без привлечения крупных займов.

Политолог отметила, что руководства стран ЕС столкнулись с непростой дилеммой: как увеличить уровень военных расходов, при этом не урезая социальных программ, из-за которых за них продолжают голосовать избиратели.

«Со стороны вообще может показаться, что перевооружение нужно только бюрократам в Еврокомиссии. Но в условиях, когда США сокращают присутствие в Европе, наиболее сильные в военно-экономическом отношении страны понимают, что им не обойтись без боеспособных вооруженных сил», — объяснила Евтодьева в разговоре с Lenta.Ru.

При этом почти все страны Европы сейчас ищут способы сократить расходы на участие в общей программе модернизации вооруженных сил, считает аналитик.

«Италия, Испания, Венгрия неплохо работают в этом направлении», — заключила она.

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21 апреля бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что план по перевооружению ЕС приведет к его распаду, передает RT.

По мнению политика, подобная инициатива лишь создаст «иллюзию безопасности», в то время как для эффективных мер необходимо провести диалог со странами и посредством переговоров построить «горизонт мира» между государствами.

Кроме того, он добавил, что ЕС тратит €800 «впустую», позволяя каждой стране вооружаться самостоятельно.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для чего ей необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, по мнению главы ЕК, европейским странам следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.

27 марта издание Politico написало, что Франция, Италия и Испания отвергли план Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Европы, у них на это не хватит денег. Инициатива включала в себя пакет кредитов на €150 млрд и ослабление фискальных правил Евросоюза. Однако власти трех государств заявили, что не смогут выбраться из таких долгов, передает НСН.

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