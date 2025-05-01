Кая Каллас допустила сохранение санкций ЕС против РФ при их снятии США
В Евросоюзе (ЕС) рассматривают сценарий сохранения санкций в отношении России, даже если США отменят их. Об этом в среду, 30 апреля, заявила в интервью изданию Financial Times глава евродипломатии Кая Каллас.
Дипломат заявила, что у Брюсселя «есть план Б», предполагающий сохранение помощи Киеву и экономическое давление на Россию.
«Мы видим признаки того, что [США] рассматривают возможность бросить и Украину, и попытки достичь соглашения с русскими, потому что это оказалось сложно», — заявила она.
По ее словам, ЕС также готовит план действий на случай, если США выйдут из переговоров по мирному урегулированию.
25 апреля секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу сообщил, что санкции против России не помешали росту ее торговли. Он отметил, что рост российской экономики последние два года составляет 4,1%. Положительную динамику сохранил объем внешней торговли.
До этого, 24 апреля, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что экономические потери Евросоюза (ЕС) из-за санкционного противостояния с Россией уже исчисляются триллионами долларов и ситуация продолжает ухудшаться. По мнению специалиста, европейские власти в конечном итоге будут вынуждены пересмотреть свою позицию.