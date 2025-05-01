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Кая Каллас допустила сохранение санкций ЕС против РФ при их снятии США

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
dzen
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В Евросоюзе (ЕС) рассматривают сценарий сохранения санкций в отношении России, даже если США отменят их. Об этом в среду, 30 апреля, заявила в интервью изданию Financial Times глава евродипломатии Кая Каллас.

Дипломат заявила, что у Брюсселя «есть план Б», предполагающий сохранение помощи Киеву и экономическое давление на Россию.

«Мы видим признаки того, что [США] рассматривают возможность бросить и Украину, и попытки достичь соглашения с русскими, потому что это оказалось сложно», — заявила она.

По ее словам, ЕС также готовит план действий на случай, если США выйдут из переговоров по мирному урегулированию.

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25 апреля секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу сообщил, что санкции против России не помешали росту ее торговли. Он отметил, что рост российской экономики последние два года составляет 4,1%. Положительную динамику сохранил объем внешней торговли.

До этого, 24 апреля, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что экономические потери Евросоюза (ЕС) из-за санкционного противостояния с Россией уже исчисляются триллионами долларов и ситуация продолжает ухудшаться. По мнению специалиста, европейские власти в конечном итоге будут вынуждены пересмотреть свою позицию.

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