Путин встретился с главой МВД ОАЭ Аль Нахайяном

Президент России Владимир Путин встретился с министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Кремле.

«Рад вас видеть. <…> Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень добрые, дружеские отношения», — сказал глава государства, обращаясь к гостю.

На встрече также присутствует глава МВД РФ Владимир Колокольцев, уточнили на сайте Кремля.

Накануне, 29 апреля, генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с Аль Нахайяном подчеркнул важность развития взаимодействия двух государств по линии Интерпола. В том числе он выразил готовность Университета прокуратуры РФ обменяться изданиями с образовательными учреждениями ОАЭ, а также запланировать совместные исследования и публикации.