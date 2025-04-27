Ближе к Ближнему Востоку: в Россию растет турпоток из арабских стран

Рост турпотока в Россию из стран Ближнего Востока в этом году планируется минимум на 60%. Осенью прошлого озвучивали такие цифры: гостей из Саудовской Аравии приехало в 11 раз больше, из Кувейта — в шесть раз, из Катара и ОАЭ — в четыре, из Ирана ― на треть. На очереди Оман. Россия и султанат договорились о взаимной отмене виз, а авиакомпания Oman Air объявила, что будет летать в Москву и летом. Эксперты уверены, гостей из Омана на рейсах будет больше, чем россиян. В скором времени планируется подписание соглашения о безвизе с Иорданией. Рост турпотока также ожидается в обе стороны. О том, чем Россия интересна гостям из арабских стран, в какие регионы едут, с какими проблемами сталкиваются и сколько денег приносят, в материале «Известий».

Органический динамический турпоток

«Регион стран Ближнего Востока в 2024 году стал самым динамичным по туристическим поездкам в Россию», ― сказал генеральный директор компании «Свой ТС» Сергей Войтович.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным Space Travel, на Эмираты приходится до 90% въездного туропотока. Главными позитивными факторами здесь являются безвизовый режим (гражданам ОАЭ доступно пребывание в России до 90 дней без визы), а также обширные объемы перевозок. В компании подтвердили, что вторым по численности рынком является Саудовская Аравия, далее следуют Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман. «Турпоток действительно растет, и в основном его можно охарактеризовать как органический. То есть туристы едут на волне положительных отзывов других гостей», ― рассказали в компании.

Россия, по словам генерального директора компании «Арт-Тур Дмитрия Арутюнова, становится популярнее, в том числе благодаря деловым связям. «Мы сотрудничаем в нефтяной, газовой и других областях, много наших граждан отдыхает в этих странах, а еще ― вкладываются, инвестируют в недвижимость. Ближний Восток становится таким хабом для российского бизнеса. Арабы все чаще видят у себя россиян, начинают дружить, заводить деловые отношения и, конечно же, им интересно посетить страну, о которой они так много слышат», ― поясняет Дмитрий Арутюнов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Привлекает Россия и своим климатом. «Это особенно актуально для гостей из этих государств, потому что летом там становится жарко, ― рассказал генеральный директор компании «Арт―Тур» Дмитрий Арутюнов. ― Я сейчас нахожусь в Омане, и тут уже около 40 градусов тепла. Конечно же, местные небедные граждане стараются где-то провести горячее лето, попутешествовать».

Снег, северное сияние, горные лыжи ― тоже своего рода «фишки», экзотика, привлекающие в нашу страну.

Точка начала ― Сочи

К тому же, Россия, как уточнили в Space Travel, ведет достаточно активный маркетинг в этом регионе. Например, в Сочи сейчас находится делегация представителей турбизнеса из стран Ближнего Востока. Далеко не первая ― курорт пользуется хорошим спросом. «Наша Ассоциации отельеров АМОС (Сочи) прошлым летом принимала рекламные туры из Бахрейна, мы показали Мацесту, некоторые наши курорты, санатории, гости остались в восторге», ― рассказал председатель экспертного совета АМОС (Сочи) Дмитрий Богданов.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Конечно, основной точкой входа остается Москва. «В столицу прибывает практически 100% путешественников из стран Ближнего Востока. Это обусловлено и полетными программами перевозчиков, и общей популярностью города. Вторым по популярности является Санкт―Петербург», ― отметили в Space Travel. Однако и из Сочи самолеты по странам Ближнего Востока летают «очень хорошо», говорят представители местного турбизнеса.

С 29 мая нацперевозчик ОАЭ Etihad Airways начнет летать на курорт из Абу-Даби, Air Arabia (ОАЭ) с 27 июня откроет маршрут Сочи ― Шарджа, а за день до этого должны появиться рейсы Jazeera Airways из Кувейта. В прошлом году авиакомпания Gulf Air запустила чартеры из Бахрейна только для въездного турпотока. И это не говоря уже о рейсах между курортом и Дубаем на крыльях Flydubai и российских авиакомпаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Если в 2024 году еженедельно в Сочи прилетали 4-5 самолетов с арабскими туристами, то в 2025 году еженедельных рейсов с туристами из этих стран будет не менее 20», ― рассказал Сергей Войтович. По его словам, развитие Сочи, как хаба для туристов из арабских стран с популяризацией курорта и как точки начала комбинированных туров по стране ― основной тренд 2025 года. Туристов привлекает возможность отдыха как в горах, так и на побережье, насыщенная экскурсионная программа и возможность совмещать Сочи с посещением Дагестана, Чечни, Петербурга, Москвы.

Не только халяль

«Для туристического рынка исламского мира существует ряд особенностей: путешествуют большими организованными группами, размещаются в отелях категории 4―5*, средняя продолжительность отдыха ― 7 ночей. Но есть запросы на длительное проживание в летний период, когда в арабских странах очень жарко, а, например, в горах Сочи ― комфортно», ― рассказали в пресс-службе «Васта Отель Менеджмент», чья гостиница «Эрбелия от Васта», расположенный на «Роза Хутор», одной из первых в России получил сертификат «Муслим Фрэндли» от органа сертификации Роскачество ― Халяль.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема, кстати, непростая. «Внешнее обучение длилось 6 месяцев, оно касалось норм исламского права и их применения в гостиничном бизнесе, ― рассказали в пресс-службе. ― В стандартах большое внимание уделяется униформе сотрудников отеля и внешнему виду. Не допускается использование глубоких вырезов. Необходимо предусмотреть одежду свободного (не обтягивающего) кроя, с длинными рукавами. Важно, чтобы сотрудники были осведомлены в вопросах ислама. Знать запрещенные (харамные) продукты, понимать основные религиозные термины».

Номера должны быть оснащены особым образом, и это не только указание на Мекку. Нельзя вешать картины с изображениями форм человеческого тела и животных, в ванной комнате должно быть биде, гигиенический душ или лейка, выбор телеканалов, предоставляемых в номерах, не должен включать каналы «для взрослых».

Коран, молитвенные коврики должны предоставляться по просьбе. Еще один нюанс: чистая женская молитвенная одежда также должна предоставляться по запросу, а вот мужскую предоставлять не нужно.

Фото: Global Look Press/Sergey Elagin

Впрочем, это плюс отелю, но не обязательное условие. В Сочи, по словам Дмитрия Богданова, гостей из стран Персидского залива активно принимают и гостиницы, не имеющие сертификата, опыт работы с рынком хороший. «В Москве туристы чаще предпочитают бронировать 5* недалеко от Кремля. У нас много заявок в Carlton, Kempinski, The St.Regis, ― рассказали в Space Travel.

Дефицит отелей и сотрудников

Проблема в другом: отелей в целом не хватает. География путешествий по России у туристов из стран Ближнего Востока расширяется. «Но если мы выезжаем за пределы крупных городов, то у нас не так много гостиниц, которые действительно соответствуют высокому уровню, к которому они привыкли у себя дома», ― пояснил Дмитрий Арутюнов.

«Я сейчас вылетаю из Махачкалы, тут все готово. В Дагестане очень активно раскручивают тему туризма, но из гостиничных брендов пока представлен только Azimut, ― пояснила гендиректор компании «Тари-Тур» Марина Левченко. ― Да, есть много частных отелей высокого уровня с щадящими ценами, куда можно поселить богатых арабских гостей. Но в высокий сезон может наблюдаться дефицит таких мест. В Казани с этим проще. Гостиниц, в том числе и известных сетей, больше. Но сейчас город заполнен россиянами. Мы, туроператоры по въезду, с волнением ждем, когда начнется поток иностранных туристов. В Петербурге, Москве с этим нет проблем, там хватает отелей для разделения потоков, а в таких городах, как Казань, Махачкала, нужно думать на эту тему».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще один вопрос поднял Дмитрий Богданов. «Стоит позволить иностранным студентам работать в отелях и санаториях по учебным договорам — это разумно. Взгляните на Китай: на Хайнане специально приглашают молодых людей из тех стран, откуда приезжают туристы. Тридцать-пятьдесят человек — не так много, но их присутствие создаёт мост между культурами, облегчая взаимопонимание. Мы уже начали переговоры с Министерством курортов и туризма Краснодарского края. Законодательство у нас, увы, пока не столь податливо и гибко, но я верю, что губернатор рассмотрит эту идею. Ведь возможность принимать на работу иностранцев — особенно в маркетинг и на ресепшн — будет способствовать развитию туризма», — сказал он.

Традиционные экскурсии или wow-активности

С досугом же, по словам экспертов, в России у гостей из арабских стран проблем нет. С одной стороны, по словам Дмитрия Арутюнова, культурная составляющая — это одна из точек притяжения. Гости с удовольствием ходят на экскурсии в Московский кремль, в Эрмитаж, с другой ― особенность туристов «меньше экскурсионки, больше отдыхательных моментов».

«Максимум они могут взять обзорную экскурсию о Москве с Красной площадью и Воробьевыми горами. Туристам гораздо интереснее wow-активности. Хаски-парки, тематические места типа Острова Мечты, часто посещают Московский цирк», ― рассказали в Space Travel.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Сочи, рассказали в «Васта Отель Менеджмент», туристы предпочитают прогулки по горным тропам, видовые экскурсии по природным достопримечательностям. Ну и конечно, пользуются спросом казино.

Правда, Сергей Войтович отметил, что и традиционные экскурсии, если их готовить, учитывая специфику клиентов, ― интересны для туристов из арабских стран. Нужно уделять больше времени прогулке по паркам и немного ― рассказам о дворцах и истории России. Тогда такие экскурсии гостям как, например, по музеям-заповедникам «Коломенское», «Царицыно» в Москве, паркам и дворцам Петербурга, Царскому Селу, Петергофу, гостям очень нравятся.

Шопинг и халяль

Еще туристы из стран Ближнего Востока активно посещают шоппинг. «Столичный «Авиапарк» вообще обязателен, любят дорогие бренды», ― подчеркнули в Space Travel.

«Несмотря на все санкции и прочее, у нас очень много интересного для них в плане шоппинга, это и отечественные дизайнеры, и какие-то антикварные вещи, и просто традиционные российские сувениры», ― отметил Дмитрий Арутюнов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Сергея Войтовича, чек туристов из стран Ближнего Востока, как правило, сильно выше среднего, а на шопинг они тратят минимум один из дней нахождения в России.

Рестораны тоже очень популярны. При этом, уточнили в компании, с их посещением никаких проблем нет, а халяль далеко не всегда главное требование. Чаще достаточно просто, чтобы не было свинины.

Но для многих гостей халяль все-таки очень важный фактор, а нюансов много, не только мясо. Однако рестораны халяль развиваются в России активно, быстрее, чем гостиницы с такой спецификой. Например, на сайте Комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан в реестре предприятий со свидетельством халяль ― 48 ― и один отель.

«У нас есть, например, кафе «Восточный квартал» — место, где халяль-кухня выдержана в строгом соблюдении восточных канонов, оставаясь при этом доступной большинству туристов. Хотя, конечно, подобные места в Сочи отыскать нетрудно», — добавил Богданов», ― отметил Дмитрий Богданов.

Проблемы: деньги, визы, рейсы

Но с оплатой и шопинга, и ресторанов, и других развлечений есть сложности, учитывая ситуацию с банковскими картами. «Принимающие компании пытаются решить эту историю с помощью обезличенных кредитных карт на время пребывания туристов в России, ссылок, по которым они могут оплатить услугу или товар», ― рассказал Дмитрий Арутюнов. Но все же проблемы с оплатой не решены. Чаще всего гости с Ближнего Востока приезжают с наличными долларами или дирхамами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом туры в Россию не дешевы. Средний чек ― около $1500 на человека без перелета.

По мнению экспертов, для увеличения турпотока необходим планомерная маркетинговая политика. По словам Сергея Войтовича, турпоток из стран Ближнего Востока в Сочи в этом году вырастет в 10 раз по сравнению с тем, что был в 2024 году. Причина: поддержка ТО от региональных властей и совместное продвижение региона.

Также нужно расширение объемов перевозок и дальнейшее смягчение визовых процедур для Кувейта, Бахрейна и Саудовской Аравии. Например, безвиз с Оманом уже дал эффект. «В середине мая совместно с аэропортом Пулково принимаем фан-трип с туроператорами из Омана, которые после отмены визового режима посчитали, что РФ становится перспективным направлением для их клиентов», ― рассказал Сергей Войтович.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Электронные визы — это, конечно, достаточно быстро, однако стоимость их около $50, плюс оформление в течение 4 дней исключает возможность спонтанных бронирований (last minute). Небольшая доля, но отнюдь не лишняя.

Есть с визами и еще одна проблема. «Самые богатые туристы ездят со своим персоналом (1-3 человека). Экспаты из Сирии, Египта, Пакистана. Для них поручить визу в Россию — достаточно длинная процедура. Это ограничивает поток богатых клиентов», ― рассказал Сергей Войтович.

Эксперт напомнил, что, несмотря на большое число рейсов и активное развитие авиасообщения между Россией и странами Ближнего Востока, до сих пор нет прямых перелетов между Королевством Саудовская Аравия и Россией, а КСА ― это самая крупная страна в регионе с огромным потенциалом для въездного туризма в нашу страну.

Благодарные клиенты

«Туристы из стран Ближнего Востока ― очень благодарные клиенты, они часто приезжают, много тратят. Поэтому, я думаю, что наша страна должна развивать туристический бизнес для арабских гостей. Это очень выгодное дело и для них, и для нас. И способствует укреплению дружбы и связей между нашими странами», ― отметил Дмитрий Арутюнов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сергей Войтович отметил, что 95% гостей из стран Ближнего Востока удовлетворены сервисом, хотят вернуться и рекомендуют своим друзьям поездки.