Краснов отметил важность развития связей с ОАЭ по линии Интерпола

Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Саифом бен Заидом Аль Нахайяном в Москве подчеркнул важность развития взаимодействия двух государств по линии Интерпола. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Пользуясь случаем, поздравляю с избранием вашего представителя на пост председателя недавно сформированного в Интерполе комитета по вопросам управления. Не сомневаюсь, что госпожа Дана Аль-Марзуки обеспечит продуктивную и неполитизированную работу. <...> А постоянный диалог экспертов будет способствовать развитию уровня доверия и кооперации между нашими подчиненными, необходимого для эффективного решения общих задач», — отметил Краснов.

В том числе генпрокурор выразил готовность Университета прокуратуры РФ обменяться изданиями с образовательными учреждениями ОАЭ, а также запланировать совместные исследования и публикации.

Краснов также предложил организовать в июне встречу на уровне экспертов по обмену опытом в сфере противодействия распространению запрещенного контента в интернете, а также пресечения преступлений в цифровой среде. Он подчеркнул, что Москва обладает обширным опытом и готова поделиться им.

Кроме того, Краснов обратил внимание на подготовку прокуроров РФ к 15-му Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который состоится в Абу-Даби в апреле 2026 года. По его словам, представители России принимают активное участие в разработке текста декларации конгресса.

«Убежден, что совместная работа наших специалистов позволит заложить в итоговый документ прорывные идеи, которые будут определять антикриминальную повестку ООН на ближайшие годы», — заключил Краснов.

Ранее, 15 апреля, Краснов и его коллега из ОАЭ Хамад Саиф Аль Шамси подписали дополнительный протокол о создании рабочей группы по противодействию преступности и защите прав граждан. Российский генеральный прокурор выразил мнение, что деятельность группы повысит эффективность борьбы с преступностью и укрепит дальнейшее сотрудничество между государствами.