«Локомотив» уступил «Ростову» и вылетел из Кубка России по футболу
Футбольный клуб «Ростов» в среду, 30 апреля, одержал победу над ФК «Локомотив» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и закончилась со счетом — 2:0, сообщает «Спорт-Экспресс».
Голами отметились защитник желто-синих Николай Осипенко на 27-й минуте и нападающий Егор Голенков на 87-й.
Также в рамках встречи провели акцию «Бессмертный полк», а после матча состоялся патриотический флешмоб под песню «Катюша».
«Это хорошая акция. Мы должны помнить и чтить нашу историю, наших героев. Свой гол я посвящаю моим родственникам, прошедшим Великую Отечественную войну, и всем, кто сражался и сражается за нашу родину», — рассказал Голенков.
После победы «Ростов» вышел в финал Кубка России, где встретится со «Спартаком». Для «Локомотива» турнир на этом окончен.
Ранее, 29 апреля, «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России. Счет на 14-й минуте открыл защитник «Спартака» Маркиньос, также у красно-белых отличился нападающий Ливай Гарсия (51). «Динамо» получил один гол на 18-й минуте, когда защитник «Спартака» забил автогол.