Путин назвал Россию нацией победителей

Россия является нацией победителей. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«Проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить. <...> А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю «нация», я имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же», — сказал Путин.

По его словам, сейчас на Украине танки немецкого производства с крестами вызывают «некоторые ассоциации», однако от этого никуда не деться.

Кроме того, российский лидер считает, что многие страны пытаются целенаправленно «растворить» историческую память народов РФ.

Путин 7 апреля заявил, что во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются исказить роль СССР в победе во Второй мировой войне. Он отметил, что в таких условиях сплоченность и верность правде становятся особенно важными, поскольку предпринимаются попытки пересмотреть итоги войны.