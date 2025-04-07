Путин указал на целенаправленное поощрение нацизма и русофобии во многих странах
Во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются исказить роль СССР в Победе во Второй мировой войне. Об этом 7 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне».
«Сотни тысяч людей во всем мире по зову сердца принимают участие в масштабных шествиях «Бессмертного полка», в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что в условиях нарастающего нацизма и русофобии такая сплоченность и верность правде становятся особенно важными, поскольку предпринимаются попытки пересмотреть итоги войны и исказить роль России в Великой Отечественной войне.
Путин выразил уверенность в том, что в ходе форума участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с организацией общественных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, а также обменяются накопленным опытом. Кроме того, они предложат новые инициативы, направленные на укрепление связей с соотечественниками и международного гуманитарного сотрудничества в целом.
4 апреля депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил «Известиям» о необходимости бороться с русофобией и ненавистью к русскому народу. Он назвал попытки переписать историю Великой Отечественной войны зародышем фашизма. По его словам, современные настроения на Западе похожи на ненависть, существовавшую в Германии в 1930–1940-е годы при Адольфе Гитлере.